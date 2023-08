Evento celebra Dia da Habitação com vacinação e inscrições para o Minha Casa Minha Vida no Parque de Madureira

Rio - A Secretaria Municipal de Habitação (SMH) realizará neste domingo (20), em comemoração ao Dia Nacional da Habitação, uma ação social com inscrições para o Minha Casa Minha Vida, vacinação e atrações, das 9h às 14h, na arena Fernando Torres, no Parque Madureira, em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Na ação, pontos de vacinação vão disponibilizar imunização contra Influenza e Covid-19. A secretaria orienta que os interessados em atualizar a cobertura vacinal devem levar a carteira de vacinação, no caso de menores de 18 anos.

A programação contará com atrações para toda a família com jogos interativos, piscina de bolinhas, pula-pula, pernas de pau e show da Orquestra Camerata Jovem do Rio de Janeiro.

Tendas serão montadas para tirar dúvidas da população sobre as principais intervenções e programas da secretaria como o ‘Morar Carioca’, o ‘Minha Casa, Minha Vida’, o ‘Praças Cariocas’ e outros serviços.

Apenas poderão se inscrever no Programa Minha Casa, Minha Vida no evento aqueles que estiverem enquadrados no Faixa 1, com renda familiar bruta média mensal de até R$ 2.640,00.

A pasta reforça que serão necessários documentos como carteira de identidade ou CNH, certidão de estado civil, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, contracheque ou comprovante de benefícios nos casos de aposentado ou pensionista, carteira de trabalho, número do NIS (CadÚnico), certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 18 anos e laudo médico atual com identificação da doença e CID.

Além das inscrições, haverá também cadastro de vagas de emprego pela Secretaria Municipal de Geração de Trabalho e Renda.

“A gente vai fazer um grande evento sobre o que estamos fazendo na Habitação, quais são as nossas expectativas, o que a gente já fez e o que faremos no futuro”, explicou o secretário municipal de habitação Patrick Corrêa.

SERVIÇO:

Data: 20/08/2023

Horário: 9h às 14h

Local: Parque de Madureira, na arena Fernando Torres, localizado na Rua Bernardino de Andrade, 200, Madureira.