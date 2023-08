Recém-nascida é salva por policiais após engasgar com leite materno na Zona Norte

Rio - Policiais militares resgataram uma recém-nascida engasgada com leite materno, nesta sexta-feira (18), no bairro da Pavuna, Zona Norte do Rio.

A mãe e a avó do bebê foram até uma guarnição do 41 BPM (Irajá), no bairro da Pavuna, e pediram socorro. De acordo com a PM, os militares realizaram a Manobra de Heimlich, um procedimento de emergência para a desobstrução das vias respiratórias, e a bebê voltou a respirar.

Após o salvamento, a criança foi encaminhada ao Hospital Ronaldo Gazzola, em Acari, onde foi atendida pela equipe médica da unidade.

Recém-nascida é salva por policiais após engasgar com leite materno

"Salvaram a vida da minha netinha, obrigada! Que Deus pague vocês", emocionada agradeceu a avó da menina.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a menina foi liberada e recebeu alta.