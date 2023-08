Trilhas na Urca tem ação de conscientização e patrulhamento reforçado neste fim de semana

Rio - Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) realizam, neste fim de semana, ação de conscientização nas trilhas da Praia da Urca, na Zona Sul do Rio. O patrulhamento nas áreas de mata está sendo reforçado ao longo deste sábado (19) e também no domingo (20).

Na ação, os agentes também orientam o público com instruções sobre educação ambiental e crimes contra a fauna e a flora. Além da conscientização, uma exposição está disponível ao público com animais taxidermizados e materiais sobre o assunto.

De acordo com o comando da unidade, o objetivo da operação é transformar as áreas verdes da cidade em ambientes mais tranquilos e seguros para os frequentadores.

Policiais reforçam o patrulhamento nas trilhas da Praia da Urca, na Zona Sul - Divulgação

O CPAm também está presente nas trilhas do Parque Estadual do Desengano em Santa Maria Madalena, no Parque Estadual dos Três Picos em Cachoeiras de Macacu, no Parque Estadual da Costa do Sol em Cabo Frio, Parque Estadual da Serra da Concórdia em Valença e no Costão de Itacoatiara em Niterói.

A Polícia Militar informa que “o Comando de Polícia Ambiental emprega o seu efetivo em Regime Adicional de Serviço (RAS) nas principais trilhas do Rio desde 2018”, disse o comunicado. A corporação ainda reforça que diariamente, os militares estão presentes nas trilhas do Parque Lage, Corcovado, Urca, Pedra da Gávea e Floresta da Tijuca.