Homens são presos em flagrante com 228 pedras de crack e 71 pinos de cocaína em Santa Teresa

Rio - Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) na noite desta sexta-feira (18) na localidade conhecida como Ladeira do Castro, em Santa Teresa. Com eles foram apreendidos 228 pedras de crack, 71 pinos de cocaína, 16 trouxinhas de maconha e R$ 64,00 em espécie.

A equipe do 5° BPM Praça da Harmonia esteve no local para checar informações que vieram por meio do Disque-Denúncia sobre um ponto de vendas de drogas. Com a chegada dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados. O trio foi conduzido ao Hospital Municipal Souza Aguiar com escoriações por conta da tentativa de fuga.

A Polícia Militar do Rio não informou a identificação dos presos.