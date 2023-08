Palestino morre após ser atingido por forças de Israel

Um palestino baleado por forças israelenses nesta semana, durante uma operação na Cisjordânia ocupada, morreu neste sábado, 19, informou a agência oficial de notícias palestina e um profissional da saúde.

Nesta quarta-feira, 16, Mohamed Abu Asaab foi "gravemente ferido na cabeça" no campo de refugiados de Balata, nos arredores da cidade de Nablus, norte da Cisjordânia, e neste sábado não resistiu aos ferimentos, informou a agência de notícias Wafa.

Segundo a agência, Abu Asaab foi atingido durante confrontos que começaram quando "forças secretas" israelenses cercaram uma casa do campo de refugiados.

A AFP tentou entrar em contato com o exército israelense, mas não obteve resposta.

Um funcionário do hospital Al Najah, em Nablus - que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a se comunicar com a mídia -, disse à AFP que Abu Asaab, morador de Balata, morreu "em consequência dos ferimentos sofridos na madrugada da última quarta-feira, durante a invasão das forças de ocupação (israelenses) no acampamento".

Um correspondente da AFP em Nablus disse que a morte de Abu Asaab também foi anunciada pelos alto-falantes das mesquitas por toda a cidade.

O falecimento de Abu Asaab eleva para 218 o número de palestinos mortos este ano, em consequência da violência relacionada ao conflito entre Israel e Palestina.