Milhares de fiéis se reúnem no Centro na Marcha para Jesus

Rio - Os fiéis lotaram a pista lateral da Presidente Vargas, na altura da Avenida Passos, no Centro do Rio. A concentração aconteceu às 14h. Mais de 20 atrações são esperadas para o evento, e a previsão é que a festa reunirá mais de 40 mil pessoas.

Os fiéis lotaram a pista lateral da Presidente Vargas, naltura da Avenida Passos. Após a concentração, os fiéis vão caminhar até a Praça da Apoteose, na Marquês de Sapucaí, onde ocorrem shows de diversos segmentos da música gospel. Entre as atrações confirmadas estão: Cassiane, Waguinho, Lagoinha Worship, Sarah Beatriz, Maria Marçal e Eli Soares.

Milhares de fiéis se reúnem no Centro do Rio Bruno Kaiuca/Agência O Dia

Para dar suporte ao evento, a CET-Rio organizou um esquema especial de trânsito, que teve início nesta sexta-feira (18). Para quem quer participar da festa, ou precisa passar pelo local, é preciso ficar atento as interdições, inversões nos sentidos das pistas e horários dos estacionamentos.

Confira as interdições



Sábado, das 14h às 22h:



I – Avenida Presidente Vargas:

a) Pista lateral, sentido Candelária, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a Rua Uruguaiana;



b) Pista central, sentido Praça da Bandeira, no trecho compreendido entre a Rua de Santana e o Viaduto dos Marinheiros.



II – Rua Santana, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas;



III – Praça da República, pista sentido Central do Brasil, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas;



IV – Rua Moncorvo Filho, no trecho compreendido entre a Rua General Caldwell e a Praça da República.



V – Avenida Salvador de Sá, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca, sob o Viaduto Trinta e um de Março, e a Avenida Marquês de Sapucaí;



VI – Entroncamento do acesso do Viaduto Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá;



VII – Rua Benedito Hipólito, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Marquês de Sapucaí;



VIII – Rua Afonso Cavalcanti, no trecho entre a Rua Amoroso Lima e Rua Carmo Neto;



IX – Rua Comandante Maurity, em toda sua extensão;



X – Avenida Marquês de Sapucaí, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Benedito Hipólito;



XI – Rua Frei Caneca, no retorno de acesso à Avenida Salvador de Sá.



Proibição de estacionamento

Sábado, das 05h às 21h;



I – Rua Amoroso Lima, entre a Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas;



II – Rua Carmo Neto, em toda sua extensão;



III – Rua Heitor Carrilho, em toda sua extensão;



IV – Rua Frei Caneca, entre a Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;



V – Av. Presidente Vargas, pista lateral, sentido Candelária, no trecho compreendido entre a Praça da República e a Rua Uruguaiana;



Inversão de sentido viário

Sábado, das 14h às 22h:



- Rua Amoroso Lima, no trecho compreendido entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Avenida Presidente Vargas, sentido da Rua Afonso Cavalcanti para Avenida Presidente Vargas.



Bolsão de estacionamento dos ônibus fretados

Sábado, das 11h às 22h nos seguintes locais:



- Avenida Presidente Vargas, pista central sentido Praça da Bandeira, em ambos os bordos, no trecho compreendido entre a Rua de Santana e o Viaduto dos Marinheiros;



- Rua Ulysses Guimarães, em ambos os lados, no trecho compreendido entre a Rua Hélio Beltrão e a Rua Beatriz Larragoiti Lucas;



- Rua Rivadávia Corrêa, em ambos os lados, no trecho compreendido entre a Rua da Gamboa e a Via Binário do Porto.