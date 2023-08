Corpo de Léa Garcia é velado no Theatro Municipal do Rio

O corpo da atriz Léa Garcia foi velado neste sábado (19), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia foi aberta ao público.

Léa Garcia morreu na terça-feira (15), de infarto, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde seria homenageada com o troféu Oscarito, a mais tradicional honraria concedida, desde 1990, pelo Festival de Cinema da cidade.

Ao lado de nomes como Ruth de Souza e Zezé Motta, Léa Garcia foi uma das primeiras atrizes negras da televisão brasileira. A artista tinha no currículo mais de 100 produções, incluindo cinema, teatro e televisão, além de uma série de premiações.

A atriz Léa Garcia deixou um vasto legado nas artes e fãs, em todo o país, que admiram o seu trabalho.

O corpo da atriz será sepultado no Cemitério São João Batista, na Zona Sul do Rio.