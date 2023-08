CET-Rio interdita vias do Recreio e Barra para prova de triatlo

Rio - Vias do Recreio e Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, serão interditadas pela CET-Rio para viabilizar o Campeonato Estadual de Triatlo, que ocorrerá neste domingo (20). O evento terá início na Avenida Lúcio Costa, altura do Posto 12, no Recreio, e seguirá até a Avenida Lucio Costa, próximo ao Nº. 9060.



A operação de trânsito contará com 50 pessoas, entre agentes de trânsito, guardas municipais e controladores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios durante todo o período do evento.



Principais interdições



Domingo a partir da meia-noite:



– Avenida Lúcio Costa, pista junto a orla entre a Avenida Gilka Machado e Retorno do Hotel Atlântico Sul



A partir das 2h:



– Avenida Lúcio Costa, pista junto à orla no trecho compreendido entre o Retorno do Hotel Atlântico Sul e a Avenida Pedro Moura



– Avenida Lúcio Costa, pista das edificações, faixa a esquerda do fluxo de veículos, trecho da Rua das Acontecências e o Retorno do Hotel Atlântico Sul.



A partir das 3h:



– Avenida Lúcio Costa, trecho da Avenida Pedro Moura e o retorno existente em frente à edificação nº 9.550



Liberação ao tráfego:



– 10h – Liberação de toda a área da Reserva Biológica da Barra da Tijuca, entre o Posto 9 e o retorno em frente a Toca da Traíra



– 10h – Liberação da Avenida Lucio Costa, pista das edificações entre a Rua Acontecências e o retorno do Hotel Atlântico Sul



– 12h – Liberação da Avenida Lúcio Costa, pista da orla, entre o Posto 9 e o retorno do Hotel Atlântico Sul



– 12h – Desmontagem da estrutura na Avenida Lucio Costa, trecho entre a Avenida Gláucio Gil e o retorno do Hotel Atlântico Sul



O Centro de Operações Rio (COR) vai monitorar, através das câmeras, todo o fluxo de veículos no entorno do evento.