Mulher tem 60% do corpo queimado após explosão em terreiro de Umbanda

Cascavel - Uma mulher, de 48 anos, teve 60% do corpo queimado após uma explosão em um terreiro de Umbanda localizado na cidade de Cascavel, no Paraná, na madrugada deste sábado (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teve origem após a explosão de um recipiente de álcool explodir. Ao todo, dez pessoas ficaram feridas.



A vítima mais atingida está internada em estado grave no Hospital Universitário de Cascavel. As queimaduras são de segundo grau. Outra mulher, uma jovem, de 19 anos, teve 25% do corpo queimado.



Segundo testemunhas, o incêndio começou por volta das 2h35. Cerca de uma hora depois equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para prestar socorro aos feridos.