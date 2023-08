Porto Real registra dois homicídios na mesma noite

Porto Real viveu uma noite de sexta-feira (18) violenta. Em menos de duas horas foram registrados dois homicídios. O primeiro no bairro Freitas Soares e o outro no Novo Horizonte (BNH).



Segundo a Polícia Civil, um jovem, de 21 anos, foi morto a tiros no bairro Freitas Soares, por volta de 19h30. Já no BNH, às 21h, um adolescente, de 15 anos, também foi assassinado.



Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. A Polícia Civil investiga se há relação entre os dois casos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.