Homem é preso por golpe do "chupa-cabra" em caixas eletrônicos em Resende

Um homem, de 31 anos, foi preso por estelionato no sábado (19) em Resende. Ele é suspeito de furtar um cartão eletrônico e de aplicar o golpe do "chupa-cabra" em uma agência bancária no bairro Manejo. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar a denúncia de furto quando foram informados por pedestres que o homem havia fugido em direção ao bairro Jardim Brasília.



No local, eles abordaram o suspeito, mas o cartão não foi encontrado. Porém, o homem confessou que era de São Paulo e estava na cidade com um comparsa para instalar um dispositivo conhecico como "chupa-cabra" nos caixas eletrônicos, o que prendia os cartões das vítimas que utilizavam os equipamentos quando tentavam realizar alguma transação financeira.



O homem foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende. No local, os policiais descobriram que, na fuga, os suspeitos atropelaram um pedestre, que estava na unidade para registrar a ocorrência. A vítima não sofreu ferimentos graves. O homem foi autuado por estelionato e continuou preso. Até o momento, o outro suspeito não foi encontrado.