Sete torcedores do Corinthians morrem durante acidente de ônibus em Minas Gerais

Um ônibus com torcedores do Corinthians capotou na Rodovia Fernão Dias, na altura do KM 520, em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, na madrugada deste domingo, 20. De acordo com os bombeiros, sete das 41 pessoas que estavam no veículo morreram. Outras 10 ficaram presas nas ferragens e 26 foram encaminhadas para atendimento em unidades de atendimento próximas. A Polícia Civil chegou a confirmar uma oitava vítima, mas voltou atrás poucas horas depois

Os corintianos voltavam do Mineirão após o jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, quando aconteceu o acidente. Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela viagem, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, bateu contra um talude e capotou. Em nota, a empresa lamentou o ocorrido.

"A artérias Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas no acidente seus familiares. A concessionária está atuando no atendimento a ocorrência com o envio de viaturas em mais de 20 colaboradores atuando no momento", afirmou.



O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Civil estão trabalhando para dar assistência as vítimas. Dois helicópteros também foram acionados para dar atendimento aos feridos.

O Corinthians lamentou o acidente que vitimou torcedores do clube na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na madrugada deste domingo, 20. Conforme a concessionária responsável pela via, a Arteris, o ônibus transportava 48 pessoas que iam ao jogo do time contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Sete morreram na altura do km 525,4, em Brumadinho (MG).



"O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos", diz trecho da nota publicada pelo Corinthians.

Presidente do clube paulista, Duilio Monteiro Alves também expressou seu pesar com o acontecimento e afirmou que está acompanhando os desdobramentos do caso para dar apoio a família das vítimas.



"Estamos todos, Corinthians e Fiel Torcida, consternados com essa tragédia. Estamos focados em dar todo o suporte necessário às vítimas, seus familiares e autoridades, e acompanhando de perto a prestação dos socorros em andamento e à disposição para fazer tudo o que estiver a nosso alcance neste momento de imensa dor", afirmou.

Atual Chefe de Estado do Brasil e torcedor assumido do Corinthians, Lula chamou o acidente de "desastre", prestou solidariedade aos torcedores vitimados e disse que o país precisa de "veículos de transporte em boas condições nas estradas porque não há como recuperar vidas perdidas".

Clubes e Mineirão se solidarizam



Adversário do Corinthians na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também publicou um lamento ao acidente. "Estendemos nossos sentimentos às famílias e amigos afetados por essa dolorosa situação", escreveu o clube mineiro.



Além do Cruzeiro, diversos clubes do Brasil se solidarizaram com o Corinthians. "O Vasco da Gama lamenta profundamente o trágico acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Corinthians, na madrugada deste domingo, em Igarapé, na Grande BH. O Clube presta solidariedade aos familiares e amigos neste difícil momento", diz a nota do time carioca.



"O Galo recebe com grande pesar a notícia da fatalidade envolvendo o ônibus com torcedores do Corinthians. Nos solidarizamos com os amigos e familiares das vítimas, e desejamos força ao clube paulista e toda sua torcida", afirmou o Atlético-MG.



"A Associação Chapecoense de Futebol lamenta profundamente o trágico acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Corinthians, na madrugada deste domingo, em Igarapé - na região metropolitana de Belo Horizonte. Diante da irreparável perda, desejamos força aos familiares e amigos. Nossas orações estão com vocês", disse a Chapecoense.



"Com grande pesar, o Esporte Clube Bahia lamenta o trágico acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Corinthians em retorno a São Paulo após jogo contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo. Nossa solidariedade a familiares e amigos neste difícil momento", postou o Bahia.

Os administradores do perfil do Mineirão também usaram as redes sociais para expressar o pesar quanto ao acidente que vitimou os torcedores corintianos neste domingo.

"O Mineirão manifesta o seu pesar diante do acidente envolvendo torcedores do Corinthians. Nossos sentimentos às famílias, aos amigos, aos torcedores, ao clube e a todos afetados por essa situação tão dolorosa", escreveu o perfil.

*Com informações do Estadão Conteúdo