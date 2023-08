Portuguesa-RJ e Patrocinense-MG jogam por vaga nas quartas da Série D

A Portuguesa-RJ e o Patrocinense-MG disputam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (20) no estádio Luso-Brasileiro, a partida de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após um empate sem gols na última semana no estádio Pedro Alves do Nascimento, avança para as quartas quem vencer. Nova igualdade leva a disputa para as penalidades máximas. Atransmite ao vivo.

Mais uma vez a Portuguesa decidirá dentro de seu estádio, na Ilha do Governador, a classificação para a próxima fase da Série D. Na segunda fase a Lusa eliminou o Operário VG-MT. Após perder na ida por 1 a 0 fora de casa, a equipe contou com o apoio e festa de sua torcida para reverter na volta com uma goleada de 4 a 0.

Em mensagem publicada nas redes sociais da Lusa, o técnico Caio Couto convocou a torcida para o jogo decisivo: “Fala torcedor lusitano. Neste domingo, às 16h, temos um encontro marcado. Precisamos de você aqui no Luso-Brasileiro. Vale a classificação. Vem com a gente”.

Ao todo, a Portuguesa tem nove vitórias, cinco empates e duas derrotas na competição, com 29 gols marcados e 13 gols sofridos em 16 jogos. Em casa a equipe da Ilha do Governador ainda não foi derrotada, o que é motivo para os torcedores acreditarem na classificação da Lusa para as quartas de final do torneio.

Já o Patrocinense terá que decidir fora de casa desta vez, ao contrário do que aconteceu na segunda fase, quando passou pelo Brasil de Pelotas-RS. Naquela oportunidade, como visitante empatou sem gols e, na condição de mandante, triunfou por 2 a 1. Na fase de grupos, a equipe mineira conseguiu grande campanha, liderando o Grupo 7 com 28 pontos.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.