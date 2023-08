Silas Malafaia chama Alexandre de Moraes de 'ditador' durante Marcha para Jesus

FOI UMA AMEAÇA? Malafaia ataca o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Durante discurso na Marcha para Jesus no Rio de Janeiro, Malafaia chamou o ministro de “ditador”. “Senhor Alexandre de Moraes, ditador da toga, a sua casa ainda vai cair”. pic.twitter.com/HLvh9i4Mtz

“Esta nação pertence a Jesus, não pertence a Alexandre de Moraes, não pertence a governante nenhum”, discursou o líder religioso.Malafaia, conhecido líder religioso e figura pública, não poupou palavras ao atacar o ministro Moraes, que também ocupa a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado tem sido alvo de críticas por parte dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que o enxergam como um inimigo.Em seu discurso inflamado, o pastor expressou sua ausência de temor em relação a Moraes, o chamando de "ditador" e apontando-o como líder de uma suposta "ditadura da toga". Malafaia também acusou o ministro de cercear a liberdade de expressão nas redes sociais, afirmando que pessoas têm sido presas devido às suas postagens.Além disso, o líder religioso não poupou críticas à imprensa, a qual chamou de "covarde" e "omissa". Ele estendeu sua avaliação negativa a uma parte dos senadores, classificando-os como "covardes" e "omissos".Ao abordar o episódio de 8 de janeiro, quando manifestantes pró-Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília , Malafaia se colocou em defesa dos que foram presos por essa ação. Ele argumentou que não há evidências que sustentem as acusações de que os manifestantes tentaram um golpe.