Policiais prendem suspeito de furtar cabos de energia na Zona Sul

Rio - Um homem foi preso na madrugada deste domingo (20), um suspeito de furtar cabos de energia, na Urca, Zona Sul do Rio.



De acordo com informações da polícia, os agentes do 2ºBPM (Botafogo) realizavam um patrulhamento na Avenida São Sebastiã, no momento em que abordaram um táxi que o suspeito estava. Durante a revista, foram encontrados uma faca, um celular e dinheiro. O caso foi registrado na 12ªDP (Copacabana).

No mesmo bairro, dois homens com um facão atacaram turistas que passavam pela trilha do Costão do Pão de Açúcar, área militar na Zona Sul. Eles foram amarrados e tiveram seus pertences levados pelos criminosos. Entre as vítimas estava um guia de turismo que tinha um canivete e usou para cortar as cordas e eles conseguiram se libertar. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

Mais um caso de furto de cabos

Desta vez, um homem foi preso furtando cabos de energia na noite deste sábado (19), no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio. Militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) apreenderam na ocorrência uma serra manual. Caso foi encaminhado para 18ª DP (Praça da Bandeira).