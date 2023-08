Esposa de policial é presa após espancar babá e atirar em advogado, veja o vídeo

Na última sexta-feira, 18, um episódio de violência chocou a cidade de Manaus, resultando na prisão em flagrante de Jussana de Oliveira Machado, de 39 anos. A mulher foi detida pela polícia após agredir uma babá e atirar contra um advogado, em um episódio que também envolveu seu marido, o policial civil Raimundo Nonato Machado.

Advogado é agredido e baleado por policial civil e esposa na Ponta Negra em Manaus pic.twitter.com/CrmLX6Hwau — Fausto Richardson (@FaustoRichards5) August 19, 2023

A agressão teve como alvo uma funcionária do advogado Ygor Menezes Colares. Imagens capturadas por uma câmera de segurança em um condomínio local flagraram o momento das agressões, as quais parecem ter sido instigadas pelo próprio policial civil Raimundo.Ygor interveio para separar a briga, mas também foi vítima da violência, sendo agredido pelo policial. A situação tomou um rumo ainda mais grave quando Raimundo entregou uma arma para sua esposa, que ameaçou a babá e, em seguida, disparou um tiro que atingiu a perna do advogado.Jussana foi presa em flagrante e levada para audiência de custódia no sábado, 19. Ela é acusada de porte ilegal de arma, disparo de arma de fogo, lesão corporal e ameaça, e teve a prisão convertida em preventiva. A defesa do casal alega que o tiro foi um acidente.