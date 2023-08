Moraes proíbe pai de visitar Mauro Cid na cadeia após operação da PF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu o general Mauro Lourena Cid de visitar o filho, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, na cadeia. O despacho foi assinado neste sábado, 19, pelo magistrado.Moraes justificou que Lourena e Cid são investigados pela Polícia Federal pelo mesmo crime e não poderiam manter contato para não prejudicar as investigações. O pai de Cid é suspeito de intermediar a venda de joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do governo árabe.O ministro ainda proibiu Mauro Cid de manter contato com outros investigados no inquérito. Cid está preso desde maio após ser alvo de uma operação da PF por falsificação de cartões de vacinação de Bolsonaro , assessores e sua família.