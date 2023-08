Mulher é morta a tiros em Porto Real

Uma mulher, de 38 anos, foi assassinada a tiros na madrugada deste domingo (20) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Freitas Soares.Foi o terceiro homicídio em menos de 48 horas na cidade. Na noite de sexta-feira (18), um adolescente e um jovem também foram mortos Segundo a Polícia Civil, esse novo episódio de violência no município. O local do crime passou por uma perícia durante a manhã.O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial de Porto Real. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.