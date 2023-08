Ônibus tombado com torcedores do Corinthians estava irregular, afirma ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) soltou uma nota sobre o acidente envolvendo um ônibus com torcedores do Corinthians na madrugada deste domingo, 20. Segundo o orgão regulador, o veículo utilizado pela Arteris Fernão Dias "não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros" e portando a viagem "é considerada irregular".

Até o momento, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que sete pessoas morreram no acidade após o ônibus perder o controle da direção em uma curva, bater contra um talude e capotar no KM 520 da rodovia Fernão Dias, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Outras 10 ficaram presas nas ferragens e 26 foram encaminhadas para atendimento em unidades de atendimento próximas.

Segundo testemunhas do acidente, o motorista chegou a gritar que o veículo estava sem freios. Os torcedores estavam indo em direção a São Paulo após assistir a partida do Corinthians contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, 19.

Responsável pela viagem, a Arteris Fernão Dias afirmou que "está atuando no atendimento a ocorrência com o envio de viaturas em mais de 20 colaboradores". A ANTT também confirmou que a administradora do trecho da rodovia prestou todos os socorros iniciais.