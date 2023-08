Evento promove shows e ponto para descarte de eletrônicos na Região Metropolitana

Rio - O Festival de Arte e Sustentabilidade (FAS) promove, neste domingo (20), evento com música e ações de sustentabilidade, de 9h e 22h, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O evento é gratuito e terá ponto para descarte de eletrônicos.



A programação do evento, apoiado pela startup Circoola, conta também com shows gratuitos e área gastronômica vegana, oficinas, além de debates socioambientais e também um estande voltado para a conscientização do público sobre a forma correta de descartar resíduos eletrônicos como pilhas, baterias, celulares, carregadores, caixinhas de som e outros eletrônicos para descartar.



“Muita gente acumula lixo eletrônico em casa porque não sabem a maneira correta de descartar”, explicou o porta-voz da startup Lucas Palazzo. Para ele, é importante expandir o conhecimento sobre resíduos eletrônicos. Palazzo ainda reforça que o problema é descartar do jeito errado e como isso prejudica o meio ambiente



O FAS contará com a participação do Secretário Municipal do Clima, Luciano Perez, e com a Subsecretaria de Cidadania e Economia Criativa, Walkiria Nictheroy como mediadores de painéis do evento.

Serviço:

Festival de Arte e Sustentabilidade

Local: Museu de Arte Contemporânea de Niterói,



Veja abaixo a programação do evento:



10:00 - Oficina de Produtos de Limpeza Naturais

com MIMOS Cosméticos e Orquestra da Grota



11:00 - Debate: Sustentabilidade e Justiça Social

com Walkíria Nictheroy (Subsecretaria de Cidadania e Economia Criativa de Niterói) e o coletivo Favela Verde



11:30 - Roda de Côco

com Ciência Mestra



12:00 - Oficina de Gastronomia Vegana

Com Mariana Menezes - Chef do restaurante Moringa



13:00 - Bate-Papo Guardiões da Terra: Conhecendo a História Guarani

com a Cacique Jurema Nunes e Tupã Nunes da etnia Guarani-Mbyá, e Tatiana Fukui da Silveira



14:00 - Apresentação de Maracatu

com Baque Mulher



14:30 - Debate: Ações Locais, Impacto Global: O Legado de Niterói

com Luciano Paez (Secretário Municipal do Clima de Niterói), o app Conexão Circular e a Roda Verde Compostagem



15:30 - Oficina de Compostagem Caseira

com Roda Verde



16:00 - Show da Banda Saoko

Música Latina



17:30 - Show Nêgamanda

Reggae, MPB



18:30 - Show Silvan Galvão

Carimbó



20:00 - Show Júlia Vargas e Forró de Pontuada

Forró