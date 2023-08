Suspeito de participar de quadrilha de roubo de veículos é detido na Zona Norte

Rio - A polícia prendeu, na tarde deste sábado (19), Marcos Vinicius Carneiro Cerqueira, o Mete Ficha, de 20 anos, na Rua Maria José, em Madureira, Zona Norte do Rio. Dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, que estavam com Marcos, foram apreendidos. Eles seriam integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de veículos em bairros da região. Na ação, foram apreendidos uma réplica de fuzil calibre .556 e um bloqueador de sinal.

Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) receberam informações do Disque Denúncia sobre o roubo de um Fiat Pulse preto. Os policiais conseguiram localizar e apreender o veículo roubado. Na ação, os PMs também encontraram um Toyota Corolla branco roubado na última quinta (17), na Taquara, Zona Oeste.



Os suspeitos foram encaminhados à sede da 29ª DP (Madureira). Na delegacia, foi constatado um mandado de prisão contra Mete Ficha, expedido pela 1ª Vara Criminal da Regional Jacarepaguá, pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa e porte ilegal de arma — Marcos Vinícius fora condenado a de 9 anos de reclusão em regime fechado.

Marcos Vinicius Carneiro Cerqueira, vulgo "Mete Ficha", de 20 anos Divulgação

Também havia um mandado pendente de busca e apreensão para o jovem de 17 anos. Quem tiver informações sobre roubos de veículos e foragidos da Justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.