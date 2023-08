Criança sofre corte profundo com linha chilena em Jacarepaguá e está em estado grave

Rio - Um menino de 9 anos teve parte de sua perna cortada profundamente por uma linha chilena. O acidente aconteceu na Praça Valdir Vieira, na Taquara, em Jacarepaguá, na tarde deste sábado (19). A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o estado de saúde do paciente é grave.

Segundo a tia da criança, Carolainy Camaz, ele precisou passar por uma cirurgia vascular na manhã deste domingo (20) e perdeu muito sangue. "Ele está acordado e está bem. Fez uma cirurgia vascular", disse ela ao jornal O Dia.

Nas redes sociais, ela informou que um grupo soltava pipa no local utilizando o material. As linhas cortantes, como a chilena, indonésia, ou com cerol, são proibidas. A venda, transporte e uso desse tipo de material é crime, e a pena é de três meses a um ano de prisão. Para quem comercializa o material, a multa pode chegar a R$ 17 mil.

O menino foi ferido após a linha ser arrastada por um carro no local. Ainda segundo a tia do menino, Lucas precisou passar por uma cirurgia de emergência, e, apesar de estar em observação, passa bem.