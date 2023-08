Dia da Habitação é marcado por ação social com 130 atendimentos na Zona Norte

Rio - Moradores das Zonas Norte, Sul e da Região Central participaram neste domingo (20), de uma ação social com inscrições para o Minha Casa Minha Vida, vacinação e atrações, em comemoração ao Dia Nacional da Habitação, na arena Fernando Torres, no Parque Madureira, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Ao todo, foram realizados 130 atendimentos e 500 pessoas estiveram no evento promovido pela Secretaria Municipal de Habitação (SMH).

A programação contou com atrações como jogos interativos, piscina de bolinhas, pula-pula, pernas de pau e show da Orquestra Camerata Jovem do Rio de Janeiro. Enquanto as crianças brincavam, os pais puderam se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida, se vacinarem contra Covid e Influenza ou se cadastrarem para vagas de trabalho.

Como o ambulante Eloy Neto, 38 anos, morador de Oswaldo Cruz e pai de 2 filhos, se inscreveu pela primeira vez no Minha Casa, Minha Vida. “Foi rápido e fácil”, contou o ambulante.

Ele ainda aproveitou para tomar a dose de reforço da vacina da Covid no posto de imunização disponível no evento.

Tendas foram montadas para que os participantes pudessem tirar dúvidas sobre as principais intervenções e programas da secretaria como o ‘Morar Carioca’, o ‘Minha Casa, Minha Vida’, o ‘Praças Cariocas’ e outros serviços. Além das inscrições, houve também cadastro de vagas de emprego pela Secretaria Municipal de Geração de Trabalho e Renda (SMTR), através de uma integração com Coordenadoria de Inclusão, que possibilitou a inclusão nos atendimentos.

As moradoras de Coelho Neto pegaram seus cordões de girassol, item utilizado para identificar deficiências não visíveis, e também puderam buscar vagas de emprego.

Ainda dentro da experiência imersiva, muitas pessoas puderam sentir na pele o uso de cadeira de rodas e a limitação de visão. Monique Rocha, 43 anos e moradora da Babilônia, no Leme, refletiu: “É entender como é se colocar no lugar dos outros”.

Já para Paloma dos Santos, 23 anos e moradora da Cidade Nova, falou que vê essa dificuldade no dia a dia do seu bairro, mas que a experiência te ajuda a ver além.

O secretário municipal de habitação, Patrick Corrêa ficou satisfeito com o resultado do evento e ainda ressaltou que a missão da pasta é não medir esforços para encontrar terrenos e cadastrar empreendimentos. Para ele, a expectativa é gerar 2.830 unidades habitacionais", afirmou Corrêa.