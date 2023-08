Rio volta ao estágio de normalidade e tem chuva fraca nesta segunda-feira

Rio - O Rio voltou ao estágio de normalidade, às 4h30 desta segunda-feira (21), após a forte chuva que atingiu diversos pontos do município. A cidade estava em mobilização desde às 11h40 de domingo (20). Por conta da influência de ventos em médios níveis da atmosfera, pode chover fraco, de forma isolada, na manhã de hoje. Ao longo do dia, os ventos estarão fracos a moderados, até 51,9 km/h, e as temperaturas sobem, com máxima de 29°C e mínima de 15ºC.

Por conta da chuva de ontem, foram registrados bolsões d'água na Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira; na Rua Mercúrio, na Pavuna; na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa; na Avenida Brasil, no Caju; Rua Vinícius de Moraes e na Avenida Eptácio Pessoa, em Ipanema; e na Rua Barão de São Francisco, em Vila Isabel. Também ocorreram lâminas d'água na Rua Luís Zancheta, no Riachuelo; Rua Vinte e Quatro de Maio, no Sampaio; Avenida Cesário de Melo, em Santa Cruz; e na Avenida Ministro Edgar Romero.



Previsão do tempo

De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre a terça-feira (22) e quarta-feira (23), o tempo fica estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas elevadas, podendo ter máximas de 33ºC e 37ºC e mínimas de 15ºC e 17ºC, respectivamente. No período da tarde de quarta-feira, a umidade relativa do ar poderá apresentar valores abaixo de 30%.

Na quinta-feira (24), a aproximação de uma frente fria deixa o tempo instável e há previsão de pancadas de chuva moderada no período da noite, podendo passar de 10mm/h em pelo menos um ponto do município. Os ventos estarão moderados a fortes, acima dos 52 km/h. O dia será de céu parcialmente nublado a nublado e os termômetros podem marcar máxima de 35ºC e mínima de 20ºC.



Na sexta-feira (25), o tempo ainda permanece instável, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento, que poderá passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. As temperaturas apresentarão declínio acentuado, com máxima prevista de 27ºC e mínima de 18ºC. Os ventos ficam moderados e o céu nublado a encoberto.