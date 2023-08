Lula desembarca na África do Sul para a 15ª Cúpula dos Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na África do Sul na manhã desta segunda-feira (21) para a 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do Brics — bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, além da própria África do Sul.



O mandatário chegou ao país por volta das 5h do horário de Brasília ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e da ex-presidente Dilma Rousseff, atual chefe do Banco dos Brics.

"Participei da criação desse importante bloco e volto para sua 15ª reunião entusiasmado com o potencial do Brasil no seu retorno ao cenário internacional. É fundamental a cooperação entre os países do Sul Global no enfrentamento das desigualdades, da crise climática e por um mundo mais equilibrado e justo. Bom domingo a todos", afirmou o chefe do Executivo.



A cúpula acontece entre os dias 22 e 24 de agosto, em Joanesburgo. Esta será o primeiro encontro do bloco realizado presencialmente desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020.



Dos países que compõem o bloco, estarão presentes, além de Lula, os presidentes Cyril Ramaphosa (África do Sul) e Xi Jinping (China), e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

O mandatário da Rússia, Vladimir Putin, deve participar de forma remota. Durante a agenda do petista no exterior, o vice-presidente Geraldo Alckmin assume o Palácio do Planalto.

Enquanto me encaminho para a 15ª reunião dos BRICS, em Joanesburgo, o companheiro @geraldoalckmin assume mais uma vez à presidência. Serão dias de muito trabalho para fortalecer o nosso bloco, construindo agendas comuns entre os países dos BRICS e buscando ainda mais cooperação… pic.twitter.com/xQMGfOTRSP — Lula (@LulaOficial) August 20, 2023

