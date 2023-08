PMs envolvidos em mortes no Rio iniciam treinamento nesta segunda

Rio - A Polícia Militar inicia, nesta segunda-feira (21), o treinamento de agentes envolvidos em ocorrências que tenham resultado em óbito ou lesão corporal grave no estado do Rio. A iniciativa ocorreu após as mortes de uma criança de 5 anos, dois adolescentes de 17 e 13, e um jovem de 26 anos, durante ações policiais. As aulas iniciais contam com a participação de 16 agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) e ocorrem no Comando de Operações Especiais (COE), em Ramos, Zona Norte do Rio.Segundo a corporação, os agentes participantes dessa primeira etapa são os envolvidos nas mortes de Guilherme Lucas Martins Matias , no dia 6 de agosto, em uma abordagem no Morro do Santo Amaro, no Catete, Zona Sul; do adolescente T.M.F, de 13 anos , morto a tiros na Cidade de Deus, Zona Oeste, no dia 8 do mesmo mês; e da menina Eloah Passos, 5, e do jovem W.E, 17 , após serem baleados no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte, no último sábado (12).