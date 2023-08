Vazamento de água causa transtorno na Avenida Martin Luther King Jr

Rio - Um vazamento de água na Rua Luiza de Carvalho, em Vicente de Carvalho, esquina com a Avenida Martin Luther King Jr, na Zona Norte, causa alagamento na manhã desta segunda-feira (21). De acordo com o Centro de Operações Rio, o trânsito está congestionado no trecho desde a estação de metrô de Irajá.

Motoristas que passavam pela região flagraram o rompimento da tubulação de alta pressão que formou um 'chafariz'. A Águas do Rio, informou que realizou um reparo em uma adutora de grande porte no local neste domingo (20).

Rompimento de tubulação forma chafariz na Zona Norte, neste domingo (20) - Divulgação

De acordo com a concessionária, uma equipe vai voltar ao local para verificar se o alagamento registrado.

Agentes da Guarda Municipal estão atuando no local para orientar o tráfego na região.