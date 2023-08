Acidente com sete carros deixa três feridos na Zona Oeste

Rio - Um acidente envolvendo sete carros na Barra da Tijuca deixou três pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (21), na Avenida das Américas, sentido Recreio, Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel da região foi acionado às 6h45.

Entre as vítimas do engavetamento, um dos feridos foi socorrido em estado grave e teve que ser levado de ambulância pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Um homem, com ferimentos leves, foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e outra vítima sofreu escoriações e foi liberada ainda no local.

De acordo com o Centro de Operações Rio, o acidente ocupa duas faixas da via. Na mesma região, nos trechos da Avenidas Abelardo Bueno, Lúcio Costa e Salvador Allende, no sentido Recreio, as condições de trânsito são boas.