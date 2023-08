Criança atingida por linha chilena na Taquara tem quadro estável

Rio - O menino L.C, de 9 anos, permanece internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul, após ter sofrido um corte profundo por linha chilena, no último sábado (19). O caso aconteceu quando um grupo soltava pipa na Praça Valdir Vieira, na Taquara, Zona Oeste do Rio, usando o material, que é proibido. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda-feira (21), o quadro da criança é considerado estável.

De acordo com a tia, Carolainy Camaz, a criança foi ferida após a linha ser arrastada por um carro no local. A familiar contou que o menino foi atingido na perna, perdeu muito sangue e precisou passar por uma cirurgia vascular na unidade. Até o ontem, o estado dele era grave. A venda, transporte e uso desse material é crime, com pena de três meses a um ano de prisão. Para quem comercializa, a multa pode chegar a R$ 17 mil.