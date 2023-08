Trump descarta participar de debates de eleições primárias republicanas

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que não vai participar dos próximos debates das eleições primárias republicanas para o pleito de 2024. Indicando a vantagem dele nas pesquisas de opinião, ele afirmou que o público "sabe quem ele é", por isso não precisaria comparecer.

“O público sabe quem eu sou e que presidência bem-sucedida tive”, escreveu em seu perfil da rede Truth Social, mostrando as porcentagens de uma pesquisa feita pela emissora CBS . "Portanto, não farei os debates", acrescentou.

Na quarta-feira (23) acontece o próximo debate entre os pré-candidatos republicanos em Milwaukee, no estado de Wisconsin (EUA).

As primárias vão decidir qual candidato vai representar o partido nas eleições do ano que vem e estão previstas para começar em 15 de janeiro. Conforme o FiveThirtyEight, agregador de pesquisas norte-americano, Trump aparece como o favorito nas intenções de voto das prévias, marcando 54,3%.



Na última semana, o republicano foi acusado formalmente pela Justiça dos Estados Unidos por tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020 no estado da Geórgia. Com isso, ele se tornou réu pela quarta vez.



Além dessa ação, ele ainda enfrenta outros processos na Justiça. Trump é réu por:



- Ter mantido documentos sigilosos da Casa Branca em sua residência na Flórida;

- Por supostamente ter comprado o silêncio de uma atriz pornô durante as eleições de 2016 para esconder um caso extraconjugal;

- Por tentar reverter os resultados das eleições de 2020 e por incitar o ataque ao Capitólio no ano seguinte.