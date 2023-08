Banco do Brasil lança tag própria para pedágios

São Paulo - O Banco do Brasil vai lançar uma tag de pagamento automático em pedágios própria, a Tag BB, exclusiva para clientes que tenham cartões do banco. Operada pela Veloe, empresa de tags de que o banco é acionista via EloPar, a tag será isenta de mensalidade para clientes dos segmentos Estilo e Private.



Para contratá-la, o cliente precisa ter um cartão de crédito ativo e emitido pelo BB. Clientes de outros segmentos terão isenção de mensalidade caso possuam cartões ativos a partir das modalidades Platinum ou Grafite, e que tenham sido utilizados nos últimos 60 dias. A gratuidade será válida para até duas tags por CPF.



Segundo o BB, a Tag BB é válida para pagamentos automáticos em pedágios de 100% das rodovias do país e nos principais estacionamentos de rua, shoppings, aeroportos e centros comerciais. Há dois planos: o pré-pago, para quaisquer clientes com cartão de crédito ativo, e o pós-pago, para correntistas, em que a cobrança é feita na fatura do cartão ou em débito automático na conta corrente.



Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no começo do ano, os bancos têm investido nas tags operadas em conjunto com empresas do setor. Para as instituições, é mais uma forma de aumentar a fidelidade do cliente, e o produto em geral é associado ao uso do cartão de crédito da instituição.



"A evolução dos meios de pagamento passa pela presença em diferentes dispositivos, inclusive de forma 'invisível' aos nossos clientes", diz em nota o diretor de Meios de Pagamentos e Serviços do BB, Pedro Bramont. "Com a Tag BB, disponibilizamos um benefício que fornece mais comodidade e segurança, ao mesmo tempo que ajuda nossos clientes a pouparem tempo em estacionamentos, pedágios e locais com aceitação Veloe."



O diretor geral da Veloe, André Turquetto, afirma que o produto ajudará a ampliar a base de clientes da companhia, que é a vice-líder do mercado brasileiro de adesivos de pagamento automático. "É uma oportunidade relevante de ofertarmos nossa expertise para parceiros que não tem a mobilidade no core e desejam os melhores serviços desse segmento para seus clientes finais."