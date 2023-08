Índice Nacional de Custo da Construção acelera a 0,22% na 2ª prévia de agosto, aponta FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou a 0,22% na segunda prévia de agosto, após 0,03% na mesma leitura de julho, informou nesta segunda-feira, 21, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Nas aberturas, houve aceleração de Materiais e Equipamentos (-0,16% para -0,15%), Serviços (0,22% para 0,34%) e Mão de Obra (0,26% para 0,69%).



As maiores pressões para cima sobre o INCC-M na segunda prévia de agosto partiram de eletricista (0,68% para 1,85%), pedreiro (0,28% para 0,41%) e engenheiro (0,16% para 1,05%), junto com mestre de obra (0,04% para 0,95%) e encarregado (0,21% para 0,70%).



Já as maiores pressões para baixo foram dos itens cimento portland comum (-0,32% para -2,58%), esquadrias de alumínio (-0,06% para -0,97%) e vergalhões e arames de aço ao carbono (-0,87% para -0,32%), seguidos por tubos e conexões de PVC (-0,79% para -0,76%) e condutores elétricos (-0,69% para -1,30%).