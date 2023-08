Mais de 2 milhões de crianças no Níger precisam de ajuda humanitária, aponta Unicef

Mais de dois milhões de crianças precisam de "ajuda humanitária" no Níger, um país desestabilizado por um golpe recente e minado pela violência jihadista, disse o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 21.



"Mais de dois milhões de crianças foram afetadas pela crise e precisam desesperadamente de ajuda humanitária", disse a organização.



Antes da recente instabilidade no Níger, o Unicef estimava que, em 2023, "1,5 milhão de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição e, destas, pelo menos 430 mil sofrem a forma mais mortal de desnutrição".



Esses números podem subir, "se os preços dos alimentos continuarem aumentando e se uma recessão econômica atingir famílias, lares e rendas", acrescentou.



Além disso, a "falta de eletricidade" — comum no Níger, mas agravada pelas sanções impostas pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) por causa do golpe — afeta a cadeia de frio e pode comprometer a eficácia das "vacinas infantis" nos estabelecimentos de saúde.



A organização da ONU "lança um apelo urgente" aos "atores" da crise para garantir o acesso de seus fornecimentos vitais, bloqueados em diferentes pontos de entrada no país, e de trabalhadores humanitários. O Unicef também pediu "aos organismos que protejam os fundos humanitários e as sanções multilaterais, ou unilaterais".



Desestabilizado pelo golpe de 26 de julho, o Níger é um dos países mais pobres do mundo e dependente econômica e energeticamente de países estrangeiros.