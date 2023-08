Policia prende homem por matar a enteada de 2 anos na Região Metropolitana

Rio - Kassio Silva Alves de Freitas, 22 anos, foi preso neste domingo (20), pelo envolvimento no assassinato da enteada de 2 anos, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele confessou a autoria do crime, ocorrido neste sábado (19).

Segundo a polícia, agentes da 78 DP (Fonseca), receberam informações dando conta da morte violenta da menina A.R.D.S.B. Após diligências preliminares da unidade, foram constatadas evidências de homicídio e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e, os agentes chegaram ao padrasto da vítima.

Um mandado de prisão temporária foi expedido pelo plantão judiciário e o acusado vai responder por homicídio qualificado.



Kássio foi levado para a especializada e será encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.