Naves do Conhecimento vão participar do Chip in Rio 2023

O Chip in Rio 2023, maior encontro de ciência e tecnologia da América Latina, promoverá de forma inédita um evento paralelo, o "Chip Inclusivo". A iniciativa promoverá oficinas e palestras gratuitas sobre ciência e tecnologia nas Naves do Conhecimento de Padre Miguel e da Penha. As atividades são fruto da parceria com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) e ocorrerá nos dias 1º e 2 de setembro. A professora Patricia Lustoza de Souza, do Centro Técnico Científico da PUC-Rio (CTC/PUC-Rio), coordenará tanto o evento principal, agendado entre 28 de agosto e 1º de setembro, quanto o "Chip Inclusivo".

O Chip in Rio 2023 acontecerá no Museu de Arte do Rio (MAR) e no Museu do Amanhã, e conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Microeletrônica e da Sociedade Brasileira de Computação. O evento promoverá palestras plenárias e englobará cinco eventos dedicados à área de micro e nanoeletrônica e micro e nanotecnologias, formando o maior fórum de discussão e debates nessas linhas de pesquisa na América Latina, abrangendo desde concepção, projeto, processo e modelagem até caracterização de circuitos integrados, sensores, atuadores, micro e nanoestruturas, instrumentação, bem como desenvolvimento de produto.

Nas duas Naves do Conhecimento (Padre Miguel e Penha), as atividades serão conduzidas pelos institutos e grupos Disse, Laped da Universidade Federal Fluminense (UFF), Manna Team e Tem Menina no Circuito.

"Tornar a ciência mais acessível e promover a participação popular é essencial e crucial para o desenvolvimento, tanto em nível individual quanto coletivo. Como gestores públicos, temos a responsabilidade de impulsionar iniciativas que incentivem debates e estimulem o diálogo científico, visando alcançar o público em geral", declarou Tatiana Roque, secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.





Programação



1) Circuitos elétricos maleáveis, Tem Menina no Circuito. As Naves do Conhecimento são centros de Inovação e inclusão digital, que oferecem acesso gratuito à internet, oficinas, palestras e cursos de qualificação em várias áreas voltadas para profissões do futuro. Elas também abrigam iniciativas da comunidade e promovem eventos culturais. Para participar do Chip Inclusivo nas Naves, basta acessar https://capacitacao.navedoconhecimento.rio/

As oficinas de circuitos maleáveis, oferecidas associam arte e física para ilustrar conceitos simples de circuitos elétricos de forma criativa e divertida. Serão feitos circuitos em papel e massinha com LEDs, motores e baterias. Indicado para crianças a partir de 8 anos.

Dia 1º/9. de 9h às 16h, na Nave do Conhecimento de Padre Miguel.

2) Seminário Sirius, o novo acelerador de partículas brasileiro e a tecnologia de ponta desenvolvida por brasileiros.

Dia 1º/9, de 16h às 17h, na Nave do Conhecimento de Padre Miguel.



3) Vendo o Invisível: experimentos utilizando um kit, especialmente criado pela equipe para escolas de Ensino Médio, com uma variedade de itens para percepção da radiação infravermelha.

Dia 1º/9, de 9h às 12h, na Nave do Conhecimento da Penha.



4) MannAcademia Internet dos Drones (IoD): estudantes irão conhecer os conceitos envolvidos com a IoD e também aprenderãor a pilotar drones. Na oficina haverá atividades práticas.

Dia 1º/9, de 13h às 17h, na Nave do Conhecimento da Penha.



5) MannAcademia de Internet das Coisas Robóticas (IoRT): estudantes irão conhecer os conceitos envolvidos na robótica e, em especial, com a participação das coisas robóticas na internet. Na oficina haverá atividades práticas.

Dia 2/9, de 9h às 12h30, na na Nave do Conhecimento da Penha.



6) MannAcademia de Inovação: participantes conhecerão os conceitos envolvidos com a inovação e, em especial, irão participar de um hackathon/bootcamp.

Dia 2/9, de 13h30 às 17h, na Nave do Conhecimento da Penha.

Endereços:

- Nave do Conhecimento de Padre Miguel: Avenida Marechal Marciano, esquina com Rua do Açafrão.

- Nave do Conhecimento da Penha: Rua Santa Engrácia – Praça Santa Emiliana.