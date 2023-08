PRF prende homem ao tentar subornar agentes durante abordagem na Baixada

Rio - Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (21) ao tentar subornar uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aos policiais, o suspeito ofereceu R$ 79,9 mil em espécie.



De acordo com a PRF, por volta das 4h, os policiais viram o carro passando em alta velocidade, foram atrás e deram ordem de parada. O motorista, de 39 anos, apresentou a carteira de habilitação e disse que o carro era da tia dele.



Durante a abordagem, os agentes encontraram uma sacola plástica com dinheiro no banco traseiro. Ao ser questionado, o homem afirmou que havia recebido a quantia pela venda de um imóvel. No entanto, a PRF informou que, nos maços de dinheiro haviam anotações com referências ao tráfico de drogas.



Segundo a corporação, o suspeito confessou que levaria o dinheiro até o Complexo da Maré, na Zona Norte, mas informou não saber para quem entregaria. Em seguida, ele ofereceu o dinheiro e disse que os policiais "poderiam ficar com tudo, caso liberassem ele". O homem recebeu voz de prisão por corrupção ativa.



Em consulta ao sistema, foi constatado, ainda, que ele já havia sido preso por roubo seguido de lesão corporal grave. O suspeito foi encaminhado para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde a ocorrência foi registrada.