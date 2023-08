Homem é preso por roubar residência e sequestrar vítima em Campos dos Goytacazes

Rio - Um homem foi preso por policiais militares do 8° BPM (Campos) após ter participado de um roubo e ter sequestrado uma pessoa, no Parque Califórnia, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O crime e a prisão aconteceram neste domingo (20).



Segundo informações divulgadas pela PM, o criminoso e um comparsa invadiram uma residência, levaram diversos itens e sequestraram uma vítima. Os agentes conseguiram capturar um deles após tentativa de fuga pela BR-356, que liga Belo Horizonte até São João da Barra.



A vítima foi localizada ilesa e os produtos roubados como televisores, celulares e um videogame foram recuperados. Um revólver e munições foram apreendidas.



A ocorrência foi encaminhada para 134ª DP (Campos dos Goytacazes).