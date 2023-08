Morto em ação da Polícia Militar na comunidade da Chacrinha é identificado

Rio - A Polícia Civil divulgou a identidade do homem que foi morto durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais Policiais (Bope), na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Trata-se de Wallace Valeriano Carrilho. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (18), quando agentes que atuavam na região teriam sido atacados, iniciando uma troca de tiros intesa.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que está investigando o caso, ouviu os policiais militares envolvidos na ocorrência e apreendeu as armas utilizadas para perícia. Em nota, a Polícia Militar informou que "colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil".Após o embate, Wallace foi encontrado ferido e chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Zona Norte, mas não resistiu. Com o ocorrido, moradores interditaram a Rua Cândido Benício, uma das principais da região , e atearam fogo em objetos para bloquear o trecho para protestar sobre a morte do rapaz.Confrontos entre criminosos aconteceram na região. Segundo relatos, após uma invasão de milicianos ao Morro do Jordão, na noite da última quarta-feira (16), traficantes teriam recuado para o Morro da Chacrinha.