Família busca resposta sobre morte de barbeiro após evento no Parque Olímpico: 'queremos as imagens'

Rio - O barbeiro Gilsonei Vasconcelos Xavier, de 35 anos, foi encontrado morto, na manhã deste domingo (20), poucas horas depois de participar do evento Garota Vip, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio. A família suspeita que ele tenha sido espancado e que teve seu corpo removido para um terreno da Aeronáutica, que fica ao lado do local onde ocorreu a festa.



Segundo relatos de testemunhas enviados à família, que aguarda a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, nesta segunda-feira (21), Gilsonei foi agredido durante uma confusão no espaço onde ocorria o evento Garota Vip, no último sábado (19).



As informações chegaram a família após a publicação de uma homenagem a Gilsonei nas redes sociais. O barbeiro, que deixa dois filhos, uma de apenas 8 meses e o outro de 2 anos, foi ao evento acompanhado por um amigo que acabou se separando durante a briga.



"O que se sabe é que ele foi retirado por seguranças do Garota Vip, após uma suposta confusão com uma mulher, onde também teria vindo um homem e golpeado ele. Com isso, ele caiu e bateu forte com a cabeça no chão. Depois, a testemunha disse que ele continuou sendo chutado por outras pessoas", disse a amiga da família Jéssica Barradas, na porta do IML, na tarde desta segunda-feira.



A amiga explica que o corpo de Gilsonei tem sinais que indicam agressões. "O corpo foi encontrado perto do evento, num terreno. Tanto que o registro foi feito como encontro de corpo aqui no IML. O laudo apresenta que ele está com o punho direito quebrado, escoriações no rosto, na boa, nas costas, equimoses, ou seja, há vestígios de briga. O laudo não foi fechado porque ele ainda está fazendo exames laboratoriais", detalhou.



De acordo com a amiga, houve demora no contato de familiares uma vez que o corpo de Gilsonei foi encontrado às 5h de domingo, mas os parentes só foram acionados pela polícia às 14h30.



A família quer que as imagens de câmeras de segurança do evento sejam repassadas à polícia e que o caso passe a ser investigado pela Delegacia de Homicídios.



"Queremos essas imagens de câmeras de seguranças. Precisamos saber o que aconteceu. Quem oferece serviço, tem que oferecer segurança. O evento tem que ser responsabilizado, tem que ser responsabilizado por dar um esclarecimento do que de fato aconteceu. Porque se os seguranças tiraram, tiraram e levaram para onde? Porque tiraram? O que aconteceu nesse intervalo? A irmã dele só recebeu uma ligação às 14h30 e supostamente o corpo dele foi encontrado às 5h de domingo", lembrou.

Para a irmã do barbeiro, Leiliane Xavier de Souza, o caso precisa ser esclarecido o quanto antes. "Eles tem uma estrutura gigante de câmeras, então queremos essas imagens. O condomínio militar também deve ter", comentou.



Inicialmente, quando foram à delegacia, familiares ouviram a versão de que Gilsonei poderia ter morrido ao cair do muro que cerca a área militar ao lado do Parque Olímpico.



De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). A distrital realiza diligências para apurar as circunstâncias do caso.

A reportagem do DIA tenta contato com a empresa responsável pelo evento Garota Vip.