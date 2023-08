Segurança Presente prende homem e apreende 62 cigarros eletrônicos em Ipanema

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam um homem e apreenderam 62 cigarros eletrônicos que estavam sendo vendidos na orla da Praia de Ipanema. Os itens foram encontrados com um senegalês de 37 anos, que não teve sua identidade revelada. A apreensão ocorreu na noite de sábado (19).



De acordo com os policiais, ao ser abordado, o homem não apresentou nenhum documento e foi preso em flagrante. Na ocasião, a equipe fazia patrulhamento de rotina pelo bairro quando encontrou o vendedor na Avenida Vieira Souto, próximo ao posto 9, por volta das 21h30.



No Brasil, a venda de cigarros eletrônicos não é permitida pela Anvisa. A importação dos dispositivos eletrônicos para fumar é proibida desde 2009 no país.



Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.