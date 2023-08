Três homens são presos por receptação em São Gonçalo

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, neste sábado (19), três pessoas em flagrante por receptação, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Durante a ação, fios de telefonia de cobre, além de outros sem a identificação da origem, foram apreendidos.



De acordo com o comando da unidade, uma denúncia anônima alertou as autoridades sobre um galpão, que era utilizado para armazenamento de material roubado.



No local, agentes da DRF comprovaram que os fios estavam sendo armazenados neste galpão, a fim de burlar a fiscalização e evitar as prisões em flagrante. O responsável pelo espaço não se encontrava no local, mas foi identificado. Um dos presos confessou na delegacia que, no dia anterior, receberam e pagaram R$ 54 mil pelo material.