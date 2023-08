Homem acusado de estupro e tortura é preso em Maricá

Rio - Agentes do Segurança Presente de Niterói prenderam, na manhã desta segunda-feira (21), um homem acusado de estupro e tortura, em um restaurante de Maricá. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto desde o dia 18 de agosto.



De acordo com as investigações, o homem, de 37 anos, teria estuprado e agredido a ex-companheira, com quem viveu cerca de cinco anos, além de ter torturado o filho dela, de apenas nove anos. O acusado teria queimado o menino com pontas de cigarro.



Após um trabalho da equipe de inteligência da unidade, os agentes realizaram a prisão em um restaurante na RJ-106, na altura de Maricá. O homem foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói).