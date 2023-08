Esquema especial de segurança será montado para 'Show do Século' em Copacabana

Rio - As Secretarias de Estado de Turismo e da Polícia Militar montaram um esquema especial para o "Show do Século", evento que acontece no próximo sábado (26) em Copacabana, Zona Sul do Rio. Com DJ Alok em um palco de mais de 30 metros e com formato de pirâmide, o show é uma comemoração do centenário do tradicional Hotel Copacabana Palace.



Segundo a PM, serão instalados 16 pontos de bloqueio nas vias de acesso, sendo oito deles, para revistas com detectores de metal. A operação começa às 6h com efetivo sendo reforçado ao longo do dia em áreas estratégicas da orla. "Em 2019, começamos a fazer o cercamento dos locais de evento para que pudéssemos fazer as revistas. Isso contribuiu para o número menor de vítimas de objetos perfurocortantes. Como é um evento grande, fizemos como um policiamento de Réveillon", explicou o Coronel Luiz Carlos Segala comandante do 1° Comando de Policiamento de Área (CPA).

A Polícia Militar contará com o efetivo de 900 policiais, podendo aumentar dependendo da demanda do público. Ao todo, haverão 20 torres de observação, 43 viaturas, quatro tendas, cinco quadriciclos na faixa de areia, além de drones de vigilância. Agentes de grupos especiais como, Batalhão de Polícia de Choque, BPTur e ações com cães também fazem parte do efetivo.



De acordo com a Secretaria de Turismo, é esperado o público de um milhão de pessoas na Praia de Copacabana. Segundo a pasta, em relação à rede hoteleira, 72% já está ocupada e a expectativa é que ainda chegue aos 85% de ocupação até a data do evento.



"A gente precisa preencher nosso calendário com eventos desse porte e dessa qualidade. Com a visibilidade que o artista e o hotel têm no mundo, tenho certeza que vai atrair mais pessoas e turistas procurando o nosso Rio de Janeiro. Então, encaixa muito com a nossa estratégia de retomada do turismo depois de um momento duro que o setor passou na pandemia”, ressaltou o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca.

A apresentação do DJ está marcada para às 20h, mas o acesso ao local do show, que é gratuito, começa a ser controlado ao meio-dia de sábado (26) e vai até 1h de domingo (27).



Pontos de bloqueio



1- Faixa de areia (altura da Rua Figueiredo de Magalhães)

2- Av. Atlântica (altura da Rua Figueiredo de Magalhães)

3- Rua Paula Freitas com Av. Nossa Sra. de Copacabana

4- Rua Fernando Mendes com Av. Nossa Sra. de Copacabana

5- Rua Ronald de Carvalho com Av. Nossa Sra. de Copacabana

6- Rua Belfort Roxo com Av. Nossa Sra. de Copacabana

7- Av. Atlântica (altura da Av. Princesa Isabel)

8- Faixa de areia (altura da Avenida Princesa Isabel)