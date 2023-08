Motorista de van é agredido após recusa no pagamento da passagem; veja o vídeo

Rio - Um motorista de van foi agredido por um passageiro que se recusou a pagar passagem, neste domingo (20), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As agressões foram gravadas por uma câmera do veículo e mostraram o momento em que um homem ofende e parte para cima do condutor do transporte.

O crime aconteceu no bairro Sargento Roncalli. gravação mostra o homem sentado na companhia de uma mulher nos bancos que ficam ao lado do motorista. Quando chega ao ponto desejado, o suspeito desce do veículo e é indagado pelo condutor sobre a passagem. O homem avisa que era para o motorista falar com uma terceira pessoa e que estava tudo certo, mas foi rebatido. Confira o diálogo:

Motorista: E a passagem?

Agressor: Fala para o Adriano que é minha.

M: Não. O Adriano não está sentado aqui. Quem está sentado aqui sou eu.

A: Vamos embora. Desce - diz o homem para a mulher.

M: Essa é a sua malandragem?

A: É a minha vontade. Tomar no ** rapaz.

M: Vacilão em. Vacilão.

Após o diálogo, o agressor se revolta, vai em direção ao lado do motorista e começa a ofendê-lo. Ele ainda dá diversos socos contra a vítima, acertando o seu rosto. O homem ainda abre a porta do condutor e as agressões continuam no meio da rua. O suspeito estava com uma garrafa na mão no momento do fato.

Motorista de van é agredido por passageiro que se recusou a pagar passagem em Belford Roxo.



Pedido de desculpas

Após o episódio, ambos os envolvidos se encontraram e o agressor pediu desculpas ao motorista. Em um vídeo, também divulgado nas redes sociais, o homem assume que errou enquanto apertava a mão da vítima.

"Errei. Sou homem. Errei e vim aqui pedir desculpa ao cara. O senhor quebrou o seu óculos e vou pagar o senhor", disse.

No meio do pedido de desculpas, o motorista interrompeu o agressor e começou o seu discurso. "Não fala de coisas não, cara. Fala de hombridade. Isso aqui [batendo no peito] está ferido. Isso aqui [apontando para o rosto], aquele soco que você botou na minha cara, isso ninguém vai tirar não. Está me entendendo? Não faz mais isso não, irmão. Valeu? Você é sujeito homem e eu também sou. Não faz isso nunca na cara do homem não. Está me entendendo? Nunca mais você bata na cara de um homem", respondeu.

Segundo a Polícia Militar, não houve registro desse caso junto à corporação. Também questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.