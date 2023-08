Polícia Federal prende americano com munições no Galeão

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, neste deste domingo (20), um norte-americano que carregava munições de fuzil e pistola, no Aeroporto Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

O estrangeiro, de 27 anos e natural do estado da Flórida, pretendia embarcar em um voo comercial que faria conexão no Aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, antes de ir para seu destino final em Miami, nos Estados Unidos.

Após uma fiscalização de rotina, os policiais federais encontraram nove munições de fuzil calibre 5.56 e uma munição de pistola calibre .40 na bolsa de mão do passageiro. Além disso, durante a inspeção da bagagem despachada, foram encontradas mais 3 munições de pistola.



Os projéteis foram apreendidos, e o estrangeiro foi preso em flagrante pelos policiais. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.