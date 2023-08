Grupo de dança diz ter sido alvo de ameaças e agressões por guardas municipais na Zona Sul do Rio

Rio - Um grupo de dançarinos denunciou, na noite do último sábado (19), terem sido agredidos por agentes da Guarda Municipal, enquanto se apresentavam em rua de Ipanema, Zona Sul do Rio. De acordo com os integrantes do "Relicrias", por volta das 21h, eles se apresentavam em frente a um bar na Avenida Vieira Souto quando foram "vítimas da covardia do estado, sofremos agressão e fomos oprimidos" por parte dos agentes.



"Para deixar bem claro, quando saímos de casa não é para fazer arruaça e sim para levar arte até as pessoas, não somos BADERNEIROS, aqui existem profissionais, pais e até avô de família, entristece nosso coração quanto artistas ver que uma cidade como o Rio de Janeiro que é conhecida por ter diversas CULTURAS não abrace a cultura de fato", compartilhou o grupo, nas redes sociais.



A postagem foi acompanhada de uma filmagem onde os integrantes aparecem sendo pressionandos contra uma grade e puxados pelas blusa. Na sequência, um dos membros grita: "Você está me enforcando. Está me enforcando". A atitude dos guardas provoca vaias de pessoas que estavam no bar.

Os membros do grupo dizem ter ouvido dos agentes que eles não poderiam fazer o show onde estavam fazendo. "Nós não entramos no estabelecimento ou se quer subimos na calçada, mas mesmo assim eles fizeram questão de fazer essa cena", comentaram.

Ainda segundo eles, os guardas também teriam feito ameaças, primeiro com uma arma não-letal. "Sem contar as ameaças que sofremos todos os momentos com taser (arma de choque) e ainda disseram para gente ficar ESPERTO na rua, então só pra deixar avisado, se qualquer coisa acontecer saibam que estamos sendo AMEAÇADOS por esses 'Guardas'", finalizaram na postagem.



Em nota, a Guarda Municipal informou que faz operação rotineira sobre a perturbação do sossego na região da zona sul. E as equipes foram ao local depois de receber denúncia de um motociclista. "Relatou que foi impedido de passar no local e ainda quase caiu da moto".

A GM explica ainda que os agentes foram recebidos de forma agressiva pelo grupo de nova pessoas, que bloqueavam a rua. A equipe pediu para que eles desobstruíssem a via, mas o pedido não foi atendido e o grupo resistiu a abordagem, impedindo a retenção de equipamento de som. O caso será apurado pela corregedoria da corporação.