PRF recupera veículo roubado após perseguição na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no sábado (19) um veículo roubado na Via Dutra, em Itatiaia. A recuperação aconteceu após uma perseguição na rodovia. O motorista, de 27 anos, foi preso depois de se envolver em um acidente.



De acordo com a PRF, ele desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Cerca de um quilômetro depois, o condutor perdeu o controle e colidiu contra a mureta central da Dutra. Ele não ficou ferido.



Após o acidente, os policiais verificaram indícios de adulteração no carro e um registro de roubo no dia 24 de maio deste ano em Duque de Caxias (RJ), na Baixada Fluminense. Segundo a PRF, o homem disse que tinha ido buscar o veículo em São Gonçalo (RJ) para uma empresa, mas não apresentou nenhum comprovante.



Ele foi levado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde foi autuado por receptação.