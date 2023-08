Opera RJ: Meriti é o primeiro município da Baixada a otimizar fila de espera por cirurgias eletivas

Programa Opera RJ, do governo do estado.

São João de Meriti – Com o objetivo de reduzir filas de espera por cirurgias eletivas, de alta e média complexidade, São João de Meriti deu início ao processo do, do governo do estado.

O município é o primeiro da Baixada Fluminense a dar início ao processo. Para isso, a prefeitura fez uma parceria com a Casa de Saúde e Maternidade Terezinha de Jesus, no Centro, para que as intervenções possam ser realizadas na cidade.



“O que mais me preocupava como prefeito, principalmente como médico, mas também à secretária Marcia Lucas e ao deputado estadual Valdecy da Saúde, era a fila de pacientes que queriam operar hérnia, mioma... Na Baixada Fluminense ainda não há um centro cirúrgico nos municípios, o que nós estamos construindo agora, no nosso Hospital e na Maternidade Municipal, vai atender a nossa população em todo tipo de cirurgia”, explicou o prefeito, Dr. João, presente aos primeiros atendimentos.



Da esquerda para a direita: Valdecy da Saúde, deputado estadual; Dr. Márcio Bermal, cardiologista; Drª Marcia Lucas, secretária municipal de Saúde e Dr. João Ferreira Neto, prefeito da cidade Edgar Maciel

Os pacientes contemplados com as cirurgias são os já cadastrados no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) e no Sistema Estadual de Regulação (SER). Eles estão sendo comunicados pelo Cemarc (Central de Marcação de Consultas e Exames) e encaminhados para a primeira consulta com o cardiologista para solicitar os exames pré-operatórios pertinentes ao risco cirúrgico. Em seguida, farão os exames de sangue no Humanizalab, laboratório conveniado da prefeitura, e os exames de imagem Centro de Imagem e Diagnótisco (CID). Na mesma semana, já com os resultados em mãos, os pacientes retornarão ao cardiologista para os que tiverem a avaliação positiva serão encaminhados à Casa de Saúde Terezinha de Jesus, onde terão a cirurgia marcada.



“Tudo isso só está sendo possível através da união de forças que temos feito para contemplar os moradores de São João de Meriti. Como deputado estadual, tenho muito orgulho de trazer cada real de investimento, cada política pública para o município. Temos caminhado a passos largos”, explicou o deputado estadual Valdecy da Saúde que fiscalizou a primeira semana do programa.



Cerca de 40 munícipes já foram encaminhados ao hospital e vão passar pelo centro cirúrgico nos próximos dias. “Agradecemos ao Governo Federal e ao Governo do Estado que tiveram essa sensibilidade com os pacientes que estão há anos na fila das cirurgias eletivas. Esperamos que até o final do ano ela seja zerada”, declarou a secretária municipal de Saúde, Drª Marcia Lucas.