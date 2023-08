Jovem é assassinado a tiros em Itatiaia

Um jovem, de 20 anos, foi assassinado a tiros na noite de domingo (20) em Itatiaia. O caso aconteceu no bairro Vila Flórida.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima já estava sem vida quando os policiais militares chegaram ao local. Um perícia foi realizada no local.



O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O caso está sendo investigado pela 99ª DP de Itatiaia. Até o momento, ninguém foi preso.