Petrobras dá posse a novo gerente-geral do Gaslub Itaboraí

Rio - A Petrobras deu posse ao novo gerente-geral do Gaslub Itaboraí (ex-Comperj), Candido Luis Queiroz da Silva, que junto com o diretor de Processos Industriais e Produtos, Wiliam França, vai desenvolver o projeto que deveria ter entrado em operação há dez anos, mas que até hoje não foi inaugurado. Segundo a Petrobras, o projeto está 68% pronto, mas não existe previsão de quando entrará em operação.



"Estamos vivendo uma virada de chave na área de refino na companhia e o Gaslub é um projeto extremamente importante que vai contribuir para a petroquímica, para o refino, para o gás e para a demanda de gás nacional", afirmou França em nota.



Para o novo gerente-geral, a unidade tem grande importância também para a região, com a geração de emprego e renda.



"Nosso objetivo é produzir biocombustíveis, lubrificantes de Grupo II, diesel S-10, QAV (querosene de aviação), nafta, GLP e gás natural, além de avaliar outras oportunidades que agreguem valor para a Petrobras, incluindo a Petroquímica. Tudo isso promoverá o desenvolvimento social e econômico da região e do Rio de Janeiro, em linha com a visão da Petrobras de diversificação em negócios de baixo carbono e geração de valor", afirmou Silva.



Ele ingressou na Petrobras em 1985. Antes de ser nomeado como gerente-geral da Gaslub, exercia desde 2019 o cargo de gerente geral no Refino. Na Petrobras, desenvolveu carreira gerencial desde 1994. Atuou principalmente nas áreas de operação e manutenção ligadas ao refino, utilidades e em Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS).



O executivo é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Veiga de Almeida e Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal Fluminense e possui mestrado em Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, informou a Petrobras.